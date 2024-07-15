Kartal Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulu Mezunlarını Verdi

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilçedeki çocukların yaz tatilinde spor yapmalarına olanak tanıyan 'Ücretsiz Yaz Spor Okulu', bu yılın ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, genç sporculara sertifikalarını takdim ederek, ilçede çocuklar ve gençler için sanat, spor ve eğitime yönelik çalışmalara öncelik verdiklerinin altını çizdi.

Kartal Belediyesi, çocukları ve gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Belediye tarafından açılan "Yaz Spor Okulu"nun üç haftalık sürecin ardından ilk dönemi tamamlandı. Bu kurslar ile veliler, çocuklarını Belediye'nin ücretsiz basketbol, voleybol, hentbol, futbol, jimnastik, tenis, masa tenisi, dans, satranç, akıl oyunları ve savunma sporları gibi birçok dalda kursa kaydettirdi. 6 farklı yaş gruplarındaki toplam 150 öğrenciye 12 branşta eğitim sunan yaz spor okulu ilk dönem sonu mezuniyet töreni, Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti.

"Sanat ve spor en büyük çalışma alanımız"

Genç sporculara katılım belgelerini takdim eden Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şunları söyledi:

"Yaklaşık üç hafta birbirinden güzel spor dallarıyla çocuklarımızı buluşturduk. Gösterdikleri özveri için çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Burada unutamayacakları anılar biriktirdiler ve yeni arkadaşlıklar kurdular buna vesile olduğumuz için ekip olarak çok mutluyuz. Kartal Belediyesi olarak yazılıma, eğitime, sanata ve spora ne kadar önem verdiğimizi ortaya koyduğumuz çalışmalarımızla gösteriyoruz. Bugün burada olan tüm ailelere ve çocuklara teşekkür ediyorum."

Yaz boyu 12 branşta eğitim

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen okul, ikinci ve üçüncü dönemiyle yaz boyunca öğrencilere hizmet vermeye devam edecek. Toplamda 12 farklı branşta devam edecek ücretsiz kurslarda çocuklar, yaz tatillerini spor ile değerlendirerek eğitim alacak ve gerekli teknikleri öğrenecek. Sinema gibi eğlenceli etkinliklerin de yer alacağı eğitim programının 2'inci dönem kayıtları, 16 Temmuz'da başlayacak.