Kartal Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulu Mezunlarını Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartal Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulu Mezunlarını Verdi

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ücretsiz Yaz Spor Okulu', bu yılın ilk mezunlarını verdi. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, genç sporculara sertifikalarını takdim ederek, ilçede çocuklar ve gençler için sanat, spor ve eğitime yönelik çalışmalara öncelik verdiklerini belirtti. Yaz Spor Okulu, çocukları ve gençleri sporla buluşturmaya devam edecek.

15.07.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilçedeki çocukların yaz tatilinde spor yapmalarına olanak tanıyan 'Ücretsiz Yaz Spor Okulu', bu yılın ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, genç sporculara sertifikalarını takdim ederek, ilçede çocuklar ve gençler için sanat, spor ve eğitime yönelik çalışmalara öncelik verdiklerinin altını çizdi.

Kartal Belediyesi, çocukları ve gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Belediye tarafından açılan "Yaz Spor Okulu"nun üç haftalık sürecin ardından ilk dönemi tamamlandı. Bu kurslar ile veliler, çocuklarını Belediye'nin ücretsiz basketbol, voleybol, hentbol, futbol, jimnastik, tenis, masa tenisi, dans, satranç, akıl oyunları ve savunma sporları gibi birçok dalda kursa kaydettirdi. 6 farklı yaş gruplarındaki toplam 150 öğrenciye 12 branşta eğitim sunan yaz spor okulu ilk dönem sonu mezuniyet töreni, Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti.

"Sanat ve spor en büyük çalışma alanımız"

Genç sporculara katılım belgelerini takdim eden Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şunları söyledi:

"Yaklaşık üç hafta birbirinden güzel spor dallarıyla çocuklarımızı buluşturduk. Gösterdikleri özveri için çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Burada unutamayacakları anılar biriktirdiler ve yeni arkadaşlıklar kurdular buna vesile olduğumuz için ekip olarak çok mutluyuz. Kartal Belediyesi olarak yazılıma, eğitime, sanata ve spora ne kadar önem verdiğimizi ortaya koyduğumuz çalışmalarımızla gösteriyoruz. Bugün burada olan tüm ailelere ve çocuklara teşekkür ediyorum."

Yaz boyu 12 branşta eğitim

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen okul, ikinci ve üçüncü dönemiyle yaz boyunca öğrencilere hizmet vermeye devam edecek. Toplamda 12 farklı branşta devam edecek ücretsiz kurslarda çocuklar, yaz tatillerini spor ile değerlendirerek eğitim alacak ve gerekli teknikleri öğrenecek. Sinema gibi eğlenceli etkinliklerin de yer alacağı eğitim programının 2'inci dönem kayıtları, 16 Temmuz'da başlayacak.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Kartal, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulu Mezunlarını Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:38 Adana’da dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı görüldü Adana'da dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı görüldü
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:24 Gizli Servis, Trump’a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu Gizli Servis, Trump'a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 13:05:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulu Mezunlarını Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement