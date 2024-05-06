Kartal Belediyesi 'Sağlıklı Yaşam, Bilinçli Spor' etkinliklerine başladı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi 'Sağlıklı Yaşam, Bilinçli Spor' etkinliklerine başladı

Kartal Belediyesi \'Sağlıklı Yaşam, Bilinçli Spor\' etkinliklerine başladı

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam, Bilinçli Spor' etkinliği, ilçenin 4 farklı noktasında uzman eğitmenler gözetiminde başladı. Vatandaşlar, eğitmenler eşliğinde spor etkinliklerine katılarak sağlıklı bir yaşam için adım attı.

06.05.2024 11:31  Güncelleme: 11:35
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam, Bilinçli Spor' etkinliği bu yıl da ilçenin 4 farklı noktasında uzman eğitmenler gözetiminde başladı.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 'Spora Adım At, Kartal'a Hareket Kat' sloganıyla başlatılan etkinlikler, ilçenin   4 farklı noktasında başladı. Etkinliğin ilk gününde sabah 08.30 ile 09.30 saatleri arasında vatandaşlar eğitmenler eşliğinde eğitimlere katıldı.

Kartal Belediyesi Dragos Su Sporları Merkezi, Yakacık Bayram Demirkol Parkı,  Karlıktepe Spor Parkı ve Cumhuriyet Parkı'nda yapılan etkinliklerde vatandaşların su ve havlu gibi ihtiyaçları da Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından karşılandı.

Her hafta sonu yapılacak spor etkinlikleri havaların soğumaya başladığı ekim ayına kadar talebe göre devam edecek. Vatandaşlar kendileri için uygun olan 4 noktadan birini seçerek spora başlayabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi 'Sağlıklı Yaşam, Bilinçli Spor' etkinliklerine başladı - Son Dakika

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