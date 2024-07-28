Kartal Belediyesi Tercih Danışmanlık Ofisi Öğrencilere Destek Oluyor

Güncel

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin alanında uzman eğitmenleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih dönemlerinde öğrencilere destek olmak amacıyla Tercih Danışmanlık Ofisi'nde hizmet vermeye devam ediyor.

Kartal Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrencileri bu yıl da yalnız bırakmıyor. 2 Ağustos 2024 tarihine kadar saat 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek Tercih Danışmanlık Ofisi'nde üniversiteye adayı öğrenciler, tercih edebilecekleri üniversiteler ve bölümler hakkında bilgilendiriliyor.

Mustafa Necati Etüt Merkezi öğretmenleri tarafından verilen hizmet, hem öğrenciler hem de veliler tarafından yoğun ilgi görüyor.