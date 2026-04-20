Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, "Bahar Konseri" ile Sahne Aldı

20.04.2026 10:05  Güncelleme: 10:38
Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, nisan ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Soğanlık Kültür Merkezi’nde "Bahar Konseri" ile sahne aldı.

Şef Özgür Doğan yönetimindeki Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Bahar Konseri'nde Türk halk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan zengin bir repertuvar sundu.

Konserin açılış konuşmasını gerçekleştiren Şef Doğan, müziğin birleştirici gücüne vurgu yaparak türkülerin kültürel bellekteki önemine değindi. Doğan, "Türkü dinleyin, türkü söyleyin ve türkü söylemekten korkmayın. Türküler bizim en samimi ifade biçimimizdir. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" dedi.

Kültür ve sanatın kalbinin attığı bu anlamlı buluşmaya Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Başkan Yardımcısı Mustafa Ağdaş, Pendik Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (PESKA) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa Canbolat, Kartal Belediyesi meclis üyeleri, birim müdürleri, PESKA 'Bir Vefa' Türk Sanat Müziği Korosu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Gecede Köroğlu'nun 'Ayvaz Güzellemesi'nden Ahmet Kaya'nın 'Kendine İyi Bak' eserine, Ağrı yöresinden 'Gule Uyan Sabahtır' türküsünden 'Nemrudun Kızı'na kadar pek çok değerli eser başarıyla icra edildi. Salondaki dinleyicilerin de eşlik ettiği eserler, baharın coşkusunu Soğanlık Kültür Merkezi'ne taşıdı.

Yüksel'den sanatçılara teşekkür

Konserin sonunda sahneye davet edilen Özgön, tüm katılımcılara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selam ve sevgilerini ileterek kısa bir konuşma yaptı. Türkülerin yaşamın bir parçası olması gerektiğini ifade eden Özgön, koroya ve emeği geçenlere teşekkür etti. Özgön, konuşmasının ardından Yüksel adına Şef Doğan'a Kartal heykelciği plaketi takdim etti.

Kartal'ın kültürel mirasını yaşatan özel gece, katılımcıların alkışları eşliğinde sona erdi.

Kaynak: ANKA

Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

10:39
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:49
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
