Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, "Bahar Konseri" ile Sahne Aldı

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, nisan ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Soğanlık Kültür Merkezi'nde "Bahar Konseri" ile sahne aldı.

Şef Özgür Doğan yönetimindeki Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Bahar Konseri'nde Türk halk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan zengin bir repertuvar sundu.

Konserin açılış konuşmasını gerçekleştiren Şef Doğan, müziğin birleştirici gücüne vurgu yaparak türkülerin kültürel bellekteki önemine değindi. Doğan, "Türkü dinleyin, türkü söyleyin ve türkü söylemekten korkmayın. Türküler bizim en samimi ifade biçimimizdir. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" dedi.

Kültür ve sanatın kalbinin attığı bu anlamlı buluşmaya Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Başkan Yardımcısı Mustafa Ağdaş, Pendik Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (PESKA) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa Canbolat, Kartal Belediyesi meclis üyeleri, birim müdürleri, PESKA 'Bir Vefa' Türk Sanat Müziği Korosu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Gecede Köroğlu'nun 'Ayvaz Güzellemesi'nden Ahmet Kaya'nın 'Kendine İyi Bak' eserine, Ağrı yöresinden 'Gule Uyan Sabahtır' türküsünden 'Nemrudun Kızı'na kadar pek çok değerli eser başarıyla icra edildi. Salondaki dinleyicilerin de eşlik ettiği eserler, baharın coşkusunu Soğanlık Kültür Merkezi'ne taşıdı.

Yüksel'den sanatçılara teşekkür

Konserin sonunda sahneye davet edilen Özgön, tüm katılımcılara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selam ve sevgilerini ileterek kısa bir konuşma yaptı. Türkülerin yaşamın bir parçası olması gerektiğini ifade eden Özgön, koroya ve emeği geçenlere teşekkür etti. Özgön, konuşmasının ardından Yüksel adına Şef Doğan'a Kartal heykelciği plaketi takdim etti.

Kartal'ın kültürel mirasını yaşatan özel gece, katılımcıların alkışları eşliğinde sona erdi.