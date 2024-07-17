Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi'nden Yas-ı Muharrem anma programı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi'nden Yas-ı Muharrem anma programı

Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı tarafından Muharrem ayının 10. gününde "Yas-ı Muharrem" anma programı düzenlendi.

17.07.2024 14:33
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı tarafından Muharrem ayının 10. gününde "Yas-ı Muharrem" anma programı düzenlendi.

Hz. Muhammed'in torunu İmam Hüseyin ve aile efradının Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümü nedeniyle Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün de katkılarıyla düzenlenen anma programı, Kartal Cemevi bahçesinde gerçekleşti.

Kartal Cemevi zakiri Can Şahin'in deyişler seslendirdiği, Cenan Çamyurdu'nun ise sunuculuğunu yaptığı programda, Türk Halk Müziği sanatçısı Özden Irmak, Yas-ı Matem ve Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla seslendirdiği mersiye ve deyişler ile bu anlamlı güne katkıda bulundu.

Programda Başkan Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı, Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş ve Kartal Cemevi Dedesi Celal Özer günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

Başkan Yüksel, şunları kaydetti:

"Hz. Peygamberimizin soyundan gelen ehl-i beyt'in gözyaşları, bugün halen vücut buluyorsa, insanlık halen bu acıyı hatırlıyorsa, hepimizin bundan çıkarması gereken dersler var. İyi insan olmak, iyi insan yetiştirmek gibi hepimizin sorumlulukları var. Yezidin dönemi yok çünkü. Dolayısıyla iyi insan olabilmek; bu yola, bu erkana, bu felsefeye, bu inanca, bu yaşama ayak uyduracak, bu yolu sürecek, bu hoşgörüyü benimseyecek bir nesil, bir gelecek inşa etmek gerekiyor. İyi insanların sayısının çok olması gerekiyor. Bu vesile ile tutulan oruçların kabul olmasını diliyorum, akan gözyaşlarının dinmesini, Yas-ı Muharrem orucunun hak katında kabul olmasını diliyorum. Emek veren her bir cana teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi'nden Yas-ı Muharrem anma programı - Son Dakika

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