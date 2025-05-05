Kartal Belediyesi Yeni Polikliniği Hizmete Girdi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Yeni Polikliniği Hizmete Girdi

Kartal Belediyesi Polikliniği, yeni hizmet binasında sağlık hizmetleri sunmaya başladı. Acil durumlara müdahale için donatılan tesis, yaşlı ve engelli bireylerin erişimine uygun olarak tasarlandı ve birinci basamak sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sağlanıyor.

05.05.2025 10:55  Güncelleme: 13:07
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Polikliniği, Karlıktepe Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki yeni hizmet binasında hizmet vermeye başladı.

Yine hizmet binasına taşınan Kartal Belediyesi Polikliniği'nde, acil durumlara müdahale için donatılmış dört yataklı müşahede alanı, enjeksiyon ve pansuman odası ile laboratuvar yer alıyor.

Yaşlı ve engelli bireylerin kolayca erişebileceği şekilde tasarlanan bina, ilçe sakinlerine daha konforlu, güvenli ve erişilebilir bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor. Yeni merkezde birinci basamak sağlık hizmetleri ücretsiz olarak veriliyor.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal'da önceliklerimizden biri de sağlık. Kartallı komşularımıza erişilebilir ve güvenli bir sağlık hizmeti sunmak için yeni hizmet binamızı faaliyete geçirdik. Bir önceki sağlık polikliniğimizde olduğu gibi yeni merkezimizde de sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz. Kartal'da komşularımızın sağlığı için, nitelikli ve erişilebilir hizmetlerimizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi Yeni Polikliniği Hizmete Girdi - Son Dakika

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