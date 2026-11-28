Kartal Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Kartal Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 23 Kasım'da gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Hakimlik, ifadelerinin ardından sevk edilen 10 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi.
(İSTANBUL) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Kartal Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Kasım'da gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 23 Kasım'da gözaltına alınan 10 şüphelinin, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini bildirdi. Hakimlik, 10 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi.
Başsavcılığın açıklamasında, "Soruşturma derinleştirilerek titizlikle yürütülmektedir." denildi.
Kaynak: ANKA
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