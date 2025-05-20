Kartal'da 19 Mayıs Coşkusu: Spor Turnuvaları ve Konserlerle Bayram Kutlandı

(İSTANBUL) – Kartal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen etkinliklerle kutladı. Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen kutlamalarda, gün boyunca süren spor turnuvaları, kortej yürüyüşü ve konserlerle bayram coşkusu meydanlara taştı.

Kutlamalar, Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı'nda düzenlenen 3x3 Basketbol, Voleybol ve Ayak Tenisi turnuvalarıyla başladı. Etkinliklere katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gençlerle birlikte basketbol oynayarak sporculara başarılar diledi. Turnuvalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalya takdim edildi. Basketbol Turnuvası'nda "Fatin" birinci, "Baş Asilzade" ikinci, "Psikopatlar" üçüncü; Voleybol Turnuvası'nda ise "Kartal Belediyesi B Takımı" birinci, "A Takımı" ikinci, "C Takımı" ise üçüncü oldu. Ayak Tenisi Turnuvası'nda "Asiler" birinci, "Solaklar" ikinci, "Kürdan" takımı ise üçüncü sırada yer aldı.

Akşam saatlerinde binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşü Kartallı Kazım Meydanı'ndan başladı ve Kartal Meydanı'nda sona erdi. Başkan Gökhan Yüksel, eşi Sibel Doğan Yüksel ve oğlu Eymen Ali ile birlikte yürüyüşe katıldı. Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kortejin ardından başlayan gençlik konserlerinde ilk olarak Bahçeşehir Koleji Orkestrası sahne aldı. Daha sonra keman sanatçısı Cihat Aşkın ve şef Hakan Şensoy yönetimindeki Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Gençlik Senfoni Orkestrası sahneye çıktı. Orkestra, Atatürk'ün sevdiği marş ve eserleri seslendirdi. Solist Burcu Hancı'nın sahne aldığı performans izleyicilerden büyük alkış aldı.

Gecenin sürprizi ise Başkan Gökhan Yüksel'in, şef Hakan Şensoy'un davetiyle sahneye çıkarak 10. Yıl Marşı'nı yönetmesi oldu. Alanı dolduran yurttaşlar, marşa hep bir ağızdan eşlik etti. Program sonunda Başkan Yüksel, orkestralara teşekkür plaketi takdim etti. Konuşmasında, 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayan Yüksel, "Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i gençlerle birlikte daha da ileri taşıyacağız. Sanatla, sporla, bilimle donatılmış bir gençliğe sahip olmak en büyük gücümüz" ifadelerini kullandı.

Kartal Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs kutlamaları, "Bayram coşkusu sana çok yakışıyor Kartal" sloganıyla sona erdi.