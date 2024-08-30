Kartal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

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Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Kartal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayıyla yürüyüş yapıldı. Coşkulu kutlamaya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümü kutlanıyor... Yurdun her bölgesinde olduğu gibi İstanbul'un her yerinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı.

Kartal'da da Kartallı Kazım Meydanı'nda buluşan yüzlerce yurttaş, Kartal Meydanı'na kadar fener alayı yürüyüşü gerçekleştirdi. Kartal Meydanı'nda sanatçı Özgür Doğan'ın konserinin ardından halk oyunları gösterileri yapıldı.