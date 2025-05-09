Kartal'da Anneler Günü İçin Kadın Emeği Festivali Düzenlendi

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Anneler Günü dolayısıyla Kartal Meydanı'nda Kadın Emeği Festivali ve Kadın Emeği Pazarı açıldı. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Yaklaşan Anneler Günü ile birlikte, annemize olan sevgi, saygı ve minnetimizin ifadesi olarak böyle bir etkinlik tertipledik ve kadın emeği pazarı kurduk" dedi.

Kartal Meydanı'nda 2 gün boyunca halkla buluşacak pazarın açılışına, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars'ın yanı sıra Kartal Belediyesi Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadın girişimcilerin de kendi emeği ürünleri ile yer aldığı Kadın Emeği Pazarı, bu kez "Her Şeyi Değiştiren Bir Yürek Anne" sloganı ile açıldı. Pazarın açılışı sırasında katılımcı tüm kadınlara karanfil ve papatya tacı takdim edildi. Stantları tek tek ziyaret eden Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars, tüm annelerin günü kutladı.

Kartal Belediye Başkanı Yüksel, "Yaklaşan Anneler Günü ile birlikte, annemize olan sevgi, saygı ve minnetimizin ifadesi olarak böyle bir etkinlik tertipledik ve kadın emeği pazarı kurduk. Bu yılın Anneler Günü hediyesini daha anlamlı kılmak için bu pazarı ziyaret eden tüm komşularımıza teşekkür ederim. Anneler Günü, şimdiden kutlu olsun" diye konuştu.