Kartal\'da Atatürk, vefatının 88. yılında tören ve etkinliklerle anıldı

(İSTANBUL)- Kartal'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla tören ve anma etkinlikleri düzenlendi. Kartal Meydanı'ndaki çelenk sunma töreninin ardından program, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Kartal Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören gerçekleştirildi. Törene; Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Avukat Gülşen Neşe Büklü, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, dernek yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından kurum temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

"ATATÜRK'ÜN MİRASI, GELECEĞE TAŞIDIĞIMIZ EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZDUR"

Atatürk'ün Cumhuriyet'e, bağımsızlığa ve çağdaşlaşmaya dayanan mirasının önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şöyle konuştu:

"Bugün, yalnızca büyük bir devlet adamını değil, bir milletin kaderini değiştiren, bağımsızlık inancını Cumhuriyet'le taçlandıran büyük bir lideri anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizlere yalnızca bir ülke bırakmadı; düşünmeyi, sorgulamayı, bilimi rehber edinmeyi ve her koşulda umudu korumayı öğretti. Atatürk'ü anlamak, onun fikirlerini yalnızca anma günlerinde hatırlamak değil, gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda kararlılıkla yürümektir. Cumhuriyet'e, demokrasiye, eşitliğe ve özgürlüğe sahip çıkmak; onun bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkmaktır. Bizlere düşen en önemli görev, bu büyük mirası korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmaktır. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin Atatürk'ün aydınlık düşünceleriyle yetişmesi, ülkemizin yarınları açısından büyük önem taşıyor. Aramızdan ayrılışının 88. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Fikirleri ve bizlere gösterdiği yol, sonsuza kadar yaşayacaktır."

ANMA ETKİNLİKLERİ ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİYLE DEVAM ETTİ

Kartal Meydanı'ndaki çelenk sunma töreninin ardından etkinlikler, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde öğrencilerin hazırladığı programla devam etti. İlçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, öğrenciler tarafından Atatürk'ün yaşamını, Milli Mücadele dönemini ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecini konu alan anma gösterileri sunuldu.