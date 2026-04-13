Kartal'da "Atma Sat İkinci El Pazarı" ile Kadın Emeği Ekonomik Değere Dönüştü

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin "Dönüşüm Muhteşem Olacak" sloganıyla Kartal Meydanı'nda kurduğu "Atma Sat İkinci El Pazarı" yoğun ilgi gördü. Pazar, üç gün boyunca hem geri dönüşüm bilincini tazeledi hem de kadın emeğini ekonomik değere dönüştürdü.

"Atma Sat İkinci El Pazarı" kapsamında Kartal Meydanı'nda 10-12 Nisan 2026 tarihlerinde kadın girişimcilerin kurduğu stantlar meydanı adeta bir festival alanına çevirdi. İkinci el giysilerden nostaljik oyuncaklara, ev eşyalarından el emeği aksesuarlara kadar geniş bir ürün yelpazesi, uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluştu."

Kullanılmayan eşyaların yeniden dolaşıma kazandırıldığı etkinlikte, vatandaşlar alışveriş yaparken aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşamın kapıları aralandı. Kadınlar, evlerindeki fazlalıkları ekonomiye kazandırırken, ziyaretçiler de uygun fiyatlı ürünlere ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars da tüm stantları tek tek gezerek kadın girişimcilerle bir araya geldi. Kars, bu tür organizasyonların Kartal'daki komşuluk hukukunu ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğinin altını çizdi.