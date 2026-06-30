Kartal'da Bıçaklı Cinayet: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Kartal'da Bıçaklı Cinayet: 7 Gözaltı

30.06.2026 16:24
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Yusuf İnan'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayın ayrıntıları belirlendi.

Kartal'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Haziran'da Atalar Mahallesi'nde Yusuf İnan'ın (27) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, maktulün iş yerinin önünden geçtiği sırada 3 şüpheliyle tartışma yaşadığını ardından darbedilerek bıçaklandığını tespit etti.

Şüphelilerden Ö.S. ile B.Ç'nin Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak üzere olduklarını belirleyen polis ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli gerçekleştirdikleri operasyonda bu zanlıları yakaladı.

İnan'ı Ö.S'nin bıçakladığını, B.Ç'nin darbettiğini belirleyen ekipler, olayla bağlantılı oldukları ve şüphelilere yardım ettikleri belirlenen 5 şüpheliyi de İstanbul'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, öldürülen Yusuf İnan'ın babasının 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'da hayatını kaybettiği, İnan'ın deprem sonrasında iki kardeşini ve kanser tedavisi gören annesini Adıyaman'dan İstanbul'a getirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yusuf İnan, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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