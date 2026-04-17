Kartal'da Bıçaklı Cinayet: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kartal'da bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Esentepe Mahallesi'nde 16 Nisan'da 59 yaşındaki R.Ç'nin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli M.D.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Cinayetin ardından Kocaeli'de polise teslim olan şüpheli M.D.G, gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti.
