Kartal'da Çocuklar İçin Sanat Akademisi Yetenek Sınavları Düzenlendi - Son Dakika
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Kartal'da Çocuklar İçin Sanat Akademisi Yetenek Sınavları Düzenlendi

Kartal Belediyesi, çocukların sanatsal yeteneklerini erken yaşta keşfetmeleri için Sanat Akademisi'nin Resim Bölümü yetenek sınavlarını gerçekleştirdi. 348 öğrenci, profesyonel eğitmenler eşliğinde sanat eğitimi alabilmek için ter döktü.

25.03.2025 11:51  Güncelleme: 12:45
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi tarafından çocukların sanatsal yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerine olanak sağlamak amacıyla kurulan Sanat Akademisi'nin Resim Bölümü yetenek sınavları yapıldı. Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası'nda iki gün boyunca düzenlenen sınavlara 348 öğrenci katıldı.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nin resim bölümü yetenek sınavlarına, 7-15 yaş aralığındaki 348 çocuk ve genç başvurdu. Sanat eğitimi almak isteyen adaylar, yeteneklerini sergileyerek akademiye kabul edilme şansı yakalamak için ter döktü. Sınavlarda başarılı olan öğrenciler, profesyonel eğitmenler eşliğinde sanat eğitimi alarak geleceğin başarılı ressamları arasında yer almak için önemli bir adım atacak.

Kartal Belediyesi'nin sanata ve genç yeteneklere verdiği desteğin altını çizen Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sınavlara olan büyük ilginin projenin başarısını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayarak, "Kartal Belediyesi olarak sanatı ve sanatçıları desteklemeyi en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkı sağlamak bizler için büyük bir mutluluk. Sınava katılan tüm genç kardeşlerime başarılar diliyorum. Sanat yalnızca bireysel yetenekleri ortaya çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda toplumu da ileriye taşır. Çocuklarımızın sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine destek olmak; özgüvenli, duyarlı ve yaratıcı bireyler yetiştirmek adına çok kıymetli bir adımdır" dedi.

Sanat Akademisi'nin Kartal'da sanatsal farkındalığın artmasına büyük katkı sunduğunu belirten Başkan Yüksel, bu projeye duyulan ilgiden büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. "Her yıl sınavlara katılımın artması, Kartal halkının sanata verdiği değeri gösteriyor. Çocuklarımız burada aldıkları eğitimlerle geleceğin önemli sanatçılarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyecekler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal'da Çocuklar İçin Sanat Akademisi Yetenek Sınavları Düzenlendi - Son Dakika

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