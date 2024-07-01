Kartal'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkusu

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(İSTANBUL) - Kartal, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda heyecanlı yarışlara ve renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Yüzlerce spor tutkunu, dragon bot yarışlarından dalış ve kürek gösterilerine kadar çeşitli aktivitelerle dolu kutlamalarda bayram coşkusunu yarışarak ve eğlenerek yaşadı.

Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmesiyle milli bayram olarak ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, bu yıl da Kartal Belediyesi'nin Dragos Su Sporları Merkezi'nde düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel etkinliğe gelen vatandaşlarla denize çelenk bıraktı. Dalgıçlardan oluşan bir ekip de denizde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı ile izleyenleri selamladı. Deniz yarışları 20 mahallenin ekiplerinin kıyasıya rekabete girdikleri Dragon Bot Yarışları ile başladı. 18 yaş üstü kadın erkek, genç yaşlı birçok sporcunun mücadele ettiği yarışlar, renkli ve heyecanlı anlara sahne oldu. Etkinlikte konuşan Yüksel, şunları söyledi:

"1 Temmuz Kabotaj Bayramı'ndayız. Mahalleler Yarışıyor etkinliğinde mahallelerimiz arasında çekişmeli bir rekabet var. Her yıl anma etkinlikleriyle denizlerdeki özgürlüğümüzü hatırlatıyoruz, aynı zamanda denizlerimizdeki spor faaliyetlerimizin çeşitliliğini artırıyoruz. Kartal'da su sporları etkinlikleri, spor faaliyetleri, sporda tesisleşme devam edecek. Yaşasın 1 Temmuz Kabotaj Bayramı. Yaşasın bunu bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Hepsini şükranla ve minnetle yad ediyoruz."