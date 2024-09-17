Kartal\'da Feci Kaza: 2 Yaralı

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KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak ağaca çarptı ardından yola savruldu. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kartal Kordonboyu Çetin Emeç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Eren Kılınç yönetimindeki 45 SB 4964 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak önce ağaca, ardından yola savruldu. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.