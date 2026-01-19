"Günümüzde İnsan ve Sorunları" Kartal'da Felsefi Bir Bakışla Tartışıldı - Son Dakika
"Günümüzde İnsan ve Sorunları" Kartal'da Felsefi Bir Bakışla Tartışıldı

19.01.2026 10:26  Güncelleme: 11:13
Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde varoluş, kimlik ve toplumun temel sorunları felsefi bir bakış açısıyla tartışıldı. Prof. Dr. Sevgi Şahintürk moderatörlüğünde yapılan etkinlik, felsefe meraklılarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Felsefe Buluşmaları: Günümüzde İnsan ve Sorunları" başlıklı seminerde; varoluş, kimlik, değerler ve çağdaş toplumun temel sorunları tartışıldı.

Kartal Belediyesi, kültür ve düşünce hayatına yönelik gerçekleştirdiği etkinliklere yeni bir soluk getirerek felsefe alanının önemli isimlerini Kartallılarla buluşturdu. İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Felsefe Buluşmaları: Günümüzde İnsan ve Sorunları" başlıklı seminer, felsefe meraklılarının yoğun katılımıyla düzenlendi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Sevgi Şahintürk'ün üstlendiği programda, felsefe dünyasının saygın akademisyenleri Prof. Dr. Betül Çotuksöken ve Prof. Dr. Cemal Güzel konuşmacı olarak yer aldı. Seminerde, "İnsan nedir?" ve "İnsan kimdir?" sorularından hareketle insan varoluşu, kimlik, değerler ve çağdaş toplumun temel sorunları felsefi bir perspektifle ele alındı.

Yaklaşık iki saat süren etkinlik boyunca modern çağın toplumsal meseleleri, insanın bugün karşı karşıya kaldığı sorunlar ve bu sorunların düşünsel arka planı üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, akademisyenlerin sunumlarıyla bugünün dünyasını felsefi bir bakış açısıyla yeniden düşünme imkanı buldu.

Programa Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve ilçenin farklı kesimlerinden çok sayıda vatandaş katıldı. Kültür merkezini dolduran dinleyiciler, semineri ilgiyle takip etti.

Programın sonunda konuşan Yüksel, felsefenin toplumsal gelişimdeki rolüne dikkati çekerek, "Felsefe; sorgulamayı, eleştirel düşünmeyi ve daha adil bir yaşam arayışını besleyen temel alanlardan biridir. Bugün burada değerli akademisyenlerimizin paylaştığı görüşler, çağımızın sorunlarını daha derinlikli bir bakışla değerlendirmemize katkı sunuyor. Kartal Belediyesi olarak, kentimizin kültürel ve entelektüel yaşamını güçlendiren bu tür düşünsel etkinlikleri önemsemeye ve desteklemeye ve komşularımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Teşekkür ve takdimle program sona erdi

Seminerin sonunda Yüksel, katkılarından dolayı konuşmacı akademisyenlere plaket ve çiçek takdim etti. Akademisyenler de Kartal Belediyesi'nin felsefe ve düşünce alanındaki etkinliklere verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Kültür, Güncel

