Kartal'da "Fırçaların İzleri" Karma Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
Kartal'da "Fırçaların İzleri" Karma Resim Sergisi Açıldı

17.04.2026 16:52
Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Fırçaların İzleri' karma resim sergisi, 65 özgün eserle sanatseverlerin ilgisini çekti. Sergi, 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ile Uğur Mumcu Mahallesi Çevre, Kültür ve Dayanışma Derneği (UMDER) iş birliğiyle düzenlenen "Fırçaların İzleri" karma resim sergisi, sanatseverlerin yoğun katılımıyla Uğur Mumcu Kültür Merkezi fuaye alanında kapılarını açtı.

Kartal'ın kültürel zenginliğini mahalle ölçeğinde yaygınlaştırmayı hedefleyen etkinliklerden biri daha hayata geçirildi. UMDER bünyesindeki resim kursu öğrencilerinin el emeği göz nuru eserleri, düzenlenen açılış töreniyle görücüye çıktı.

65 eser, farklı teknikler ve zengin temalar

17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında ziyarete açık kalacak olan sergide, toplam 65 özgün eser yer alıyor. Yağlıboya ve akrilik tekniklerinin ustalıkla harmanlandığı seçkide; çiçek kompozisyonları ve natürmortlar, gün batımı ve deniz manzaraları, figüratif çalışmalar, at ve kuğu figürlerinden oluşan hayvan temalı eserler dikkat çekiyor.

Serginin açılış kurdelesini; Kartal Belediyesi Başkan Danışmanı Özbey Pekşen, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Gül Altınöz, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin ile UMDER Başkanı Hasan İldan birlikte kesti. Protokol üyeleri, açılışın ardından fuaye alanını gezerek eser sahiplerinden çalışmaların hikayeleri ve teknik detayları hakkında bilgi aldı.

Törende, yerel sanat çalışmalarına sunulan katkılar da unutulmadı. Program kapsamında Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Gül Altınöz, UMDER Başkanı Hasan İldan'a teşekkür ederek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek takdiminde bulundu.

Serginin hazırlanmasında emeği geçen resim öğretmenleri Meryem Canbaz ve Gülbün Akalın Gürmermer'e ise plaketleri, Başkan Danışmanı Özbey Pekşen ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin tarafından takdim edildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kartal'da 'Fırçaların İzleri' Karma Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kartal'da "Fırçaların İzleri" Karma Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
