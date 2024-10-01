Kartal'da Geleneksel Futbol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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Kartal'da Geleneksel Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Kartal\'da Geleneksel Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Koşuyolu Hastanesi'nin turnuvasında Teknik-Güvenlik takımı birinci oldu; farkındalık etkinliği düzenlendi.

01.10.2024 23:17
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Kartal'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel Futbol Turnuvası'nın final maçları gerçekleştirildi.

Kartal 75. Yıl Stadı'ndaki turnuvayı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı ve eski başbakanlardan Binali Yıldırım, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, çok sayıda sağlık çalışanı ve aileleri izledi.

Koşuyolu Ailesi Geleneksel Futbol Turnuvası 2024 Yılı "Sağlıklı Kalpler Sezonu"nda Teknik-Güvenlik takımı birinci, Radyoloji takımı ikinci, Tıbbi Sekreterlik takımı ise üçüncü oldu.

Dünya Kalp Günü kapsamında hareketli yaşama dikkati çekmek amacıyla yapılan turnuva finalinin ardından bir gösteri maçı da oynandı.

Gösteri maçında Güner ile sahaya inen Binali Yıldırım oyunculara başarılar dileyerek başlangıç vuruşunu yaptı.

Maçta İstanbul'daki bazı hastanelerde görevli başhekim ve doktorlardan oluşan takım ile Mehmet Özdilek, İlker Yağcıoğlu, Recep Çetin, Hami Mandıralı ve Ogün Temizkanoğlu gibi eski milli futbolcular karşı karşıya geldi.

"Öncelikle sevdiklerimiz için kalbimizi koruyacağız"

Maç sonrası açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, organizasyonu, sağlıklı yaşama ve fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Bugünkü maçta başhekimler ile efsane, eskimeyen futbolcuların karşı karşıya geldiğine vurgu yapan Güner, "Tüm vatandaşlarımızı fiziksel aktiviteyi arttırmaya, sağlıklı yaşamaya, sağlıklı beslenmeye çağırıyoruz. Onun için böyle aktivitelerimiz oluyor. Öncelikle sevdiklerimiz için kalbimizi koruyacağız." dedi.

Güner, Binali Yıldırım'ın katılımına ilişkin de "Sayın Başbakanımız sağ olsun farkındalık çalışmamıza destek verdi, ayaklarına sağlık. İnşallah tekrarında da daha sağlıklı bir şekilde hep beraber oluruz." diye konuştu.

Dünya Kalp Günü'ne işaret eden Güner, "Her zaman tüm imkanlarımızla tüm hastalıklara tedavi sunmakta hiçbir sıkıntımız yok. Güçlüyüz ama her zaman tedavi etmek korumaktan daha pahalı, korumak daha kolay. İnşallah sağlığımızı koruyarak hep beraberce sağlıklıca yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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