Kartal'da Hafif Ticari Araçta Yangın

Kartal'da seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kordonboyu Yolu Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halinde olan hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.