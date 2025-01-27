Kartal'da İnşaat Çalışmaları Nedeniyle Bina Boşaltıldı - Son Dakika
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Kartal'da İnşaat Çalışmaları Nedeniyle Bina Boşaltıldı

Kartal\'da İnşaat Çalışmaları Nedeniyle Bina Boşaltıldı

Kartal'da yan tarafta yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle, 7 katlı bir binanın iç duvarlarında çatlaklar oluştu. Belediye ekipleri bina sakinlerini tedbir amaçlı tahliye etti.

27.01.2025 17:58  Güncelleme: 18:02
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KARTAL'da 7 katlı bir binanın yan tarafında yapılan çalışmalar sebebiyle, binanın iç duvarlarında çatlaklar oluştu. Kartal Belediyesi ekipleri tarafından bina boşaltıldı.

Kartal Orhantepe Mahallesi Anıl Sokak üzerindeki 7 katlı bir binanın duvarlarında çatlaklar oluştu. Bana sakinleri, çatlakların yan tarafta devam eden inşaat çalışması sebebiyle oluştuğunu iddia ederek belediyeye ihbarda bulundu. Kartal Belediyesi ekipleri, binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verdi. Dairelerde bulunan eşyalar, eşya taşıma asansörü ile nakliye kamyonlarına yüklendi. Belediye ekiplerinin, binadan karot örneği alarak detaylı inceleme yapacağı öğrenildi.

Durumu anlatan bina sakini Nurettin Gürel, "Yandaki binanın temeli kazıldıktan sonra, bizim binada sarsıntı ve bazı kolonlarda çatlama oldu. Bina biraz yamulmuş, evi boşaltmaya çalışıyoruz. Eşyaları taşıyoruz" diye konuştu.

Bina sakinlerinden Zeki Gürel ise, "Bina riskli olabilir, tahliye emri de verilebilir. Ama önce bu insanlar müsait mi? Gidecek yerleri var mı? Bunları düşünmeleri lazım. Bu kadar insan kışın ortasında, çocuklar okula gidiyor. İşe giden var, bütçesi olmayan var. Bunları göz önünde bulundurmaları lazım. Bize 2 saatte tahliye edin diyorlar. Bu mağduriyeti giderseler iyi olur" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kartal'da İnşaat Çalışmaları Nedeniyle Bina Boşaltıldı - Son Dakika

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