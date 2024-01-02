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KARTAL'da İş Merkezinde Nöbetçi Kulübesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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KARTAL'da İş Merkezinde Nöbetçi Kulübesinde Yangın Çıktı

KARTAL'da bulunan 7 katlı bir iş merkezinin nöbetçi kulübesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında kulübenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın dış cephesi zarar gördü ve kulübe kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

02.01.2024 - 10:56,
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KARTAL'da 7 katlı bir iş merkezinin nöbetçi kulübesinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Kulübenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Cevizli Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; iş merkezinin nöbetçi kulübesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm kulübeyi kaplaması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kulübeyi söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, iş merkezine sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, binanın dış cephesi zarar görürken, kulübe kullanılamaz hale geldi. Kulübenin alev alev yandığı anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

KARTAL\'da İş Merkezinde Nöbetçi Kulübesinde Yangın Çıktı
Kaynak: DHA
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