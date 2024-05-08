Kartal'da iş yerine silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Kartal'da iş yerine silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Kartal\'da iş yerine silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Kartal'da bulunan bir pilavcıda iş yeri sahibi ile haraç istediği öne sürülen bir grup arasında çıkan tartışma sonucunda, iş yerine 1 Mayıs'ta silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda bir kişi hafif yaralandı ve zanlılar olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, tartışma anları ve saldırı anı yer alıyor.

08.05.2024 22:59  Güncelleme: 23:00
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Kartal'da, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karlıktepe Mahallesi'ndeki bir pilavcıda 27 Şubat'ta, iş yeri sahibiyle haraç istediği öne sürülen grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında grup içinden bir kişi küllük fırlattı, iş yeri sahibinin tepkisi üzerine zanlılar bölgeden uzaklaştı.

Söz konusu iş yerine 1 Mayıs'ta, uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Silahlı saldırıda bir kişi hafif yaralandı, zanlılar olay yerinden kaçtı.

Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Bu arada, yaşan iki olay da iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iş yeri sahibiyle tartışması ve küllük fırlatması ile dükkana silahla ateş açılması ve yaşanan panik anları yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kartal'da iş yerine silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı - Son Dakika

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