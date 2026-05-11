Kartal'da Anneler Günü Hediyeleri, Kadın Emeği Pazarı'ndan Seçildi

11.05.2026 10:55  Güncelleme: 12:09
Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın Emeği Festivali ve Pazarı, Anneler Günü dolayısıyla açıldı. Üç gün süren etkinlikte kadın girişimcilerin el emeği ürünleri satışa sunuldu. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kadın üreticilerin desteklenmesine ve bu özel günün kutlanmasına vurgu yaptı.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen Kadın Emeği Festivali ve Pazarı, Kartal Meydanı'nda kapılarını açtı. Üç gün süren etkinlikte kadın girişimciler, kendi ürettikleri el emeği ürünleri vatandaşların beğenisine sundu.

Kartallılar, Anneler Günü için en anlamlı hediyeleri el işi takılardan dekoratif tasarımlara kadar geniş bir yelpazeye sahip olan Kadın Emeği Festivali ve Pazarı'ndan seçti. Kartal Meydanı'nda kapılarını açan pazarda ziyaretçiler yaptıkları alışverişlerle hem annelerine unutulmaz ve özel hediyeler aldı hem de yerel kadın üreticilere ekonomik destek sağladı.

BAŞKAN YÜKSEL, KADIN ÜRETİCİLRLE BULUŞTU

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, festival alanını ziyaret ederek kadın girişimciler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Stantları tek tek gezerek ürünleri inceleyen Yüksel, kadın emeğinin görünür kılınmasının önemine değinerek yerel üreticilere destek olduklarını vurguladı.

AİLE VURGUSU VE KUTLAMA MESAJI

Anneler Günü'nün sevgi ve fedakarlığın simgesi olduğunu belirten Yüksel, anlamlı günde tüm annelerin ve anne adaylarının mutluluğunu paylaştığını ifade etti. Başta kendi annesi ve kıymetli eşi olmak üzere, hayatın her alanına değer katan tüm annelerin gününü kutladığını dile getiren Yüksel, "Annelerimiz bizlerin en büyük rehberidir. Bugün burada hem kadınlarımızın el emeğini destekliyor hem de bu özel günü hep birlikte kutluyoruz" dedi.

RENKLİ ETKİNLİKLER

Etkinliğin açılışı gününe Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kadın Emeği Pazarı'nın açılışı renkli etkinliklere de sahne oldu. Parlak Şapkalar Dans Grubu'nun gerçekleştirdiği gösteri izleyenlerden büyük alkış alırken, İyilik Yap İyi Ol Derneği Nostalji Pop Grubu'nun konseri katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Başkan Yardımcısı Dilek Kars tarafından katılımcılara çiçek takdimi yapıldı.

Kartal Meydanı'nda üç gün boyunca devam eden Anneler Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

