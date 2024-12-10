Kartal\'da Kamyonet Kadına Çarptı: Kaza Kamerada

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KARTAL'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonet çarptı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza kameraya yansıdı.

Kaza, saat 10: 00 sıralarında Kartal Ortadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonet çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle yere savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Kamyonetin şoförü de aracından inerek kadına yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

KAZA KAMERADA

Kamyonetin bir sokağa dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptığı anlar kameraya yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.