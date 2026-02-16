Kartal Belediyesi, "Karate ve Kick Boks Dostluk Müsabakası"Na Ev Sahipliği Yaptı

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ile Okullarda Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim Spor ve Kişisel Gelişim Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "Karate ve Kick Boks Dostluk Müsabakası", Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde 14 kulüp ve 250 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde düzenlenen Karate ve Kick Boks Dostluk Müsabakası, gün boyu süren karşılaşmalarda genç sporcuların centilmence mücadelesine sahne oldu.

14 kulüp, 250 sporcu, 8 saatlik mücadele

Karate ve kick boks branşlarında 7 ile 19 yaş arasındaki 250 sporcu, profesyonel hakemler gözetiminde ringe çıkarak yeteneklerini sergiledi. Yaklaşık 8 saat süren karşılaşmalarda sporcular, hem teknik becerileri hem de disiplinli performanslarıyla dikkati çekti.

Toplam 14 spor kulübünün katılım sağladığı turnuvada, kız ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalar gün boyunca heyecana sahne oldu. Sporcular, dostluk ve "fair-play" ruhu içinde mücadele ederek izleyenlerden alkış aldı.

Tribünlerde aile desteği

Organizasyona sporcuların aileleri de yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran veliler, çocuklarının performanslarına alkışlarla destek verdi. Gün sonunda dereceye girerek kürsüye çıkan sporcuların madalya sevinci, salonda gurur dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Şampiyonlara madalyalarını protokol takdim etti

Müsabakalara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Ağdaş ve Yasin Ünder katıldı. Etkinlikte Türkiye Muaythai Marmara Bölge Başkanı Aydın Kaya da yer aldı. Protokol üyeleri, müsabakaların sonunda dereceye giren sporcuları tebrik ederek madalyalarını takdim etti.