Kartal'da Kayıp Tekstil İşçisinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Kartal'da Kayıp Tekstil İşçisinin Cesedi Bulundu

Kartal\'da Kayıp Tekstil İşçisinin Cesedi Bulundu
07.07.2026 15:00
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Kayıp tekstil işçisi Gülay Polat, metruk gecekondoda boğularak öldürüldü. Şüpheli gözaltında.

KARTAL'da tek katlı metruk gecekondunun içinde bulunan cesedin Gülay Polat'a ait olduğu belirlendi. 3 Temmuz'da hakkında kayıp ihbarı yapılan tekstil işçisi Polat'ın iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ve üzerindeki altınların çalındığı belirtildi. Cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

Olay, 6 Temmuz akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı metruk gecekonduda hareketsiz yatan kadını farkeden kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri gecekondu ve çevresinde delil toplama çalışması yaparken, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından cesedin, 3 Temmuz Cuma gününden beri kayıp olan 58 yaşındaki Gülay Polat'a ait olduğu tespit edildi. Oğlu ile birlikte yaşayan tekstil işçisi Polat'ın işe gitmek için evden ayrıldığı, ardından iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ve altınlarının çalındığı belirtildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Gülay, Yaşam, Suç, Son Dakika

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