Kartal'da Maker Atölyeleri Sertifika Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Kartal'da Maker Atölyeleri Sertifika Töreni Düzenlendi

Kartal Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen Maker Atölyeleri'nin ilk mezunları sertifikalarını aldı. Törende 90 öğrenci mezun olurken, yeni dönemde 120 öğrenci daha eğitimlere başladı.

04.03.2025 10:06  Güncelleme: 11:04
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi (MMO) iş birliğiyle hayata geçirilen Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi-Makina Hangar'da, Maker Atölyeleri'nin sertifika töreni gerçekleştirildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve ilki tamamlanan Maker Atölyeleri ilk mezunlarını verdi.

4 Ocak-9 Şubat günleri arasında gerçekleştirilen Maker Atölyelerini tamamlayan öğrenciler sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. 4 farklı branştan mezun olan 90 öğrencinin sertifikalarını aldığı törene, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ezgi Kılıç, aileler ve atölyelere katılarak mezun olan öğrenciler katıldı.

5 binden fazla çocuk ziyaret etti

Altı haftalık eğitimin ardından öğrencilere sertifikaları, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ezgi Kılıç tarafından verildi. Törende konuşma yapan Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ezgi Kılıç, Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi-Makina Hangar'da 1 yılı geride bıraktıklarını, 5 binden fazla çocuğun ziyaret ettiğini belirtti ve eğitimlere katılan öğrencilerin geleceğin mühendis adayları olduğunu ifade etti.

Gençler için önemli fırsatlar oluşturuyor

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ise eğitimleri özveriyle tamamlayarak sertifika alan tüm öğrencilere ve eğitmenlere teşekkür etti ve Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi-Makina Hangar'ın hayata geçmesinin önemine değinerek verilen eğitimler ile bunun kanıtlandığını söyledi. Geleceğin mühendislerinin yetişmesinde böyle merkezlerin olması gerektiğinin altını çizen Uçar, mühendis bakış açısının katılması ile gençler için önemli fırsatların oluştuğunu vurguladı. Konuşmaların ardından sertifikalarını alan öğrenciler daha sonra toplu fotoğraf çektirdi.

Maker Atölyeleri'nin 2'nci dönemi başladı

Toplam 90 öğrencinin mezun olduğu Maker Atölyeleri'nin 2. döneminde de aynı gün 120 öğrenci eğitimlere başladı. Twin, 3D Printer, Lego ve Raspberry Pi olmak üzere 4 farklı branştan 6 hafta eğitim alarak mezun olan öğrenciler arasından eğitmenlerin belirlediği istekli ve yetenekli öğrencilerin maker orta seviye eğitimlerine alınacakları belirtildi.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da Maker Atölyeleri Sertifika Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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