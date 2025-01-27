Kartal\'da Minibüs Kazası: 3 Yaralı

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Kartal'da, minibüsün iş yerine girmesi sonucu yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karlıktepe Mahallesi Egemenlik Bulvarı'nda henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan Fehmi G. idaresindeki 34 M 3072 plakalı minibüs, erkek kuaförü olarak faaliyet gösteren iş yerine girdi.

Bu sırada iş yerinde oturan Zeki C, Zafer K. ile kaldırımda yürüyen ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaldırımda yürürken yaralanan kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

İş yerine giren minibüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.