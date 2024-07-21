Kartal'da park halindeki araçlara çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Kartal'da, bir otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, 16 AOJ 218 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Otomobil, yol kenarında park halindeki iki araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekilmesiyle normale döndü.
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