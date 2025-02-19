Kartal'da Proses Otomasyon Çözümleri Zirvesi Başladı

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi (MMO) iş birliğiyle hayata geçirilen Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi-Makine Hangar önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 3 gün sürecek ve alanında lider pek çok firmanın katıldığı 'Proses Otomasyon Çözümleri Zirvesi' düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Kartal Belediyesi ile MMO iş birliğiyle hayata geçirilen Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi-Makine Hangar önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 3 gün sürecek olan 'Proses Otomasyon Çözümleri Zirvesi' düzenlenen açılış töreni ile başladı. Makina mühendislerinin ve sektör temsilcilerinin yanı sıra Kartal Belediyesi'ni temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar'ın da katıldığı zirvenin ilk gününde açılış konuşmasını Makina Hangar Yürütme Kurulu Sekreteri Alkım Erdönmezer gerçekleştirdi.

20 Şubat'a kadar devam edecek

Konuşmasında Makine Hangar'ın işleyişi ve 3 gün boyunca yapılacak olan etkinliklere dair bilgi verdi. Erdönmez'in ardından, HannoferFairs Genel Müdür Yardımcısı Zafer Erkanar, Enosad Başkan Yardımcısı Hasan Terszioğlu ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ezgi Kılıç da birer konuşma gerçekleştirdi. Sektör temsilcilerinin ve firmaların katıldığı her gün birçok konuşmacının sunum yaptığı zirve 18-19-20 Şubat 2025 tarihleri arasında devam edecek.

72 konuşmacı yer alıyor

Akış kontrol sistemleri, endüstriyel vanalar, basınç, sıcaklık ve seviye ölçüm ekipmanları, dijital ikiz uygulamaları, görüntü işleme ve sensör teknolojileri ile proses saha enstrümanlarının yanı sıra birçok ürün, demo ve çözümün yer alacağı Proses Otomasyon Çözümleri Zirvesi, alanında uzman 72 konuşmacı, vaka analizleri ve konferans programı ile 3 gün boyunca devam edecek.