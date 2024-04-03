Kartal'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Kartal'da ailesiyle misafirliğe gittiği evin sokağında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde ailesiyle halalarına misafirliğe giden 7 yaşındaki ikizler Yiğit ve Çağrı Demir, oyun oynadıkları sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Yiğit Demir çevredekilerin yardımıyla kaçmayı başarırken, kardeşi Çağrı Demir saldırıda yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Çağrı Demir'e 30 dikiş atıldı.
Gözetim altında tutulan Demir'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
"Hiçbir insanın hayatı bu kadar ucuz olamaz"
Saldırıya uğrayan çocuğun halası Şerife Pektaş, markete gittiği sırada saldırının gerçekleştiğini belirterek, "Defalarca Kartal Belediyesine şikayette bulunduk. 'Küpeli olduğu için bir şey yapamıyoruz, toplayamayız'. dediler. Bir kişiyi ısırması, aşı kartıyla, raporla gidip şikayette bulunmamız gerekiyormuş. Bu insanların hayatı bu kadar ucuz mu? ya benim çocuğumun başına daha kötü bir felaket gelse ne olacaktı?" ifadelerini kullandı.
Çocuğun tedavisinin sürdüğünü anlatan Pektaş, "30 dikiş var çocuğun kalçasında. Pençeleriyle çocuğun bacağını delmiş. Bunun psikolojik sorunları olacak. Bu çocuk hayvan sevecekken artık sevmeyecek. İlgilenmediler. Kartal Belediyesinden şikayetçiyim. Hiçbir insanın hayatı bu kadar ucuz olamaz. Belki başkasının da çocuğu olabilir, benim kızıma da saldırdı bir gün sonra. İnsanlar yoldan geçemiyorlar. Sabah işe gidenler var, onlara da saldırıyorlar." diye konuştu.
"Çocuğumuzu evimizin önünde oynatamayacak mıyız?"
Mahalle sakini Ebru Değirmenciler de sokaklarında yaklaşık 7-8 aydır saldırgan köpek problemi yaşadıklarını söyledi.
Konuyu belediyeye ve muhtarlığa bildirdiklerini anlatan Değirmenciler, şunları kaydetti:
"Dilekçemizi verdik, bize köpeğin birini ısırması, o şekilde belgelerle muhtarlığa gidilmesi gerektiğini bildirdiler. İlla birinin canının yanması mı gerekiyor? Yandı zaten. Bu çocuğun travmaları olacak büyüyünce. Köpeklerden, hayvanlardan korkacak, sevmeyecek onları. Sabahın köründe evden çıkıyorum akşamları geliyorum. Gelirken acaba köpeklerle nasıl baş edebilirim, kendimi nasıl koruyabilirim diye düşünüyorum. Burası bizim güvenlik alanımız. Çocuğumuzu sokağa salamayacak mıyız, evimizin önünde oynatamayacak mıyız? Belediyenin bir an önce çözüm bulmasını bekliyoruz."
Komşu Sevim Samen de köpek sesini duyunca pencereden bağırdığını, iki çocuktan birinin kurtulduğunu ancak diğerinin yaralandığını söyledi.
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