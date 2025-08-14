Kartal'da Şiddetli Rüzgar Çatı Hasarına Neden Oldu

Kartal'da şiddetli rüzgar nedeniyle 7 katlı binanın çatısında hasar oluştu.

Yalı Mahallesi Halk Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çatısından, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı parçalar koptu.

Başka bir binanın çatısına ve bazı araçların üzerine düşen parçalar, hasara yol açtı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şiddetli rüzgardan dolayı çatıya müdahale edemeyen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.