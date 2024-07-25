Kartal'da bir kişi, aracına bineceği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi'nde M.G'ye, park halindeki aracına binerken kimliği belirsiz saldırgan tarafından silahla ateş edildi.
Saldırıda yaralanan M.G, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Caddede inceleme yapan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kartal'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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