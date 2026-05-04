Kartal'da Sporcular ve Doğa Tutkunları, 15. Aydos Patika Koşusu'nda Yarıştı

(İSTANBUL) - İstanbul'un en köklü doğa sporları etkinliklerinden biri haline gelen Aydos Patika Koşusu, bu yıl 15'inci kez sporcuları ve doğa tutkunlarını bir araya getirdi. Team Kronos iş birliğiyle Aydos Ormanı'nda düzenlenen organizasyonda, yüzlerce sporcu fırtına ve çamura rağmen doğaya meydan okudu.

Kartal Belediyesi'nin sporu ve sağlıklı yaşamı destekleyen geleneksel organizasyonlarından Aydos Patika Koşusu, bu yıl da adrenalin dolu anlara sahne oldu. İstanbul'un oksijen deposu Aydos Ormanı'nda gerçekleştirilen organizasyon; profesyonel sporcuları, amatör koşucuları ve doğa tutkunlarını bir kez daha aynı parkurda buluşturdu.

Doğa koşulları mücadeleyi durduramadı

Olumsuz hava koşulları, sağanak yağış ve zorlu arazi şartlarına rağmen katılımcıların motivasyonu bir an olsun eksilmedi. 800'den fazla sporcu; 5, 10, 20 ve bu yıl parkura eklenen en zorlu kademe olan 43 kilometrelik etaplarda birincilik için ter döktü. Aydos Ormanı'nın yemyeşil dokusu ve çamurlu patikaları, sporculara hem fiziksel hem de zihinsel sınırlarını zorlayan özel bir deneyim sundu.

Yarışın heyecanına Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, Belediye Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Mustafa Ağdaş, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş ortak oldu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını ileterek yarışın startını veren protokol üyeleri, tüm sporculara başarılar diledi.

Zirvenin sahiplerine kupaları verildi

Sabah 10.30'da başlayan ve 14.00'e kadar devam eden kıyasıya mücadelenin ardından kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu. Kazananlara madalya ve kupalarını Başkan Yüksel adına Ağdaş ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Taş takdim etti.

5 km parkurda; erkeklerde Mert Taşkıran, kadınlarda Şebnem Önder birincilik kürsüsüne çıktı. 10 km parkurunu erkeklerde Mahdi Alizadeh, kadınlarda ise Gülnaz Ayar lider olarak tamamladı. 20 km parkurunda Canbolat Akbay (erkek) ve Semra Bulut (kadın) kategorilerinde en iyi dereceyi yaptı. Son olarak bu yılın en merak edilen yeni etabı olan 43 km Maraton Parkuru'nda Bilal Öztürk ve Beyza Güzel birincilik ipini göğüsleyen isimler oldu.

Ayrıca yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmelerde de ilk üç dereceye giren sporcular özel ödüllerle onurlandırıldı. Kartal Belediyesi, bu organizasyonla hem amatör sporun gelişimine katkı sağladı hem de Aydos Ormanı'nın korunması ve tanıtılması noktasında farkındalık oluşturdu.

Tüm sonuçlar ve detaylı klasman listesine, 'www.teamkronos.com/ultimate-aydos' adresinden ulaşılabilecek.