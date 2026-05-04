Kartal'da Sporcular ve Doğa Tutkunları, 15. Aydos Patika Koşusu'nda Yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartal'da Sporcular ve Doğa Tutkunları, 15. Aydos Patika Koşusu'nda Yarıştı

04.05.2026 10:13  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’un en köklü doğa sporları etkinliklerinden biri haline gelen Aydos Patika Koşusu, bu yıl 15’inci kez sporcuları ve doğa tutkunlarını bir araya getirdi. Team Kronos iş birliğiyle Aydos Ormanı’nda düzenlenen organizasyonda, yüzlerce sporcu fırtına ve çamura rağmen doğaya meydan okudu.

(İSTANBUL) - İstanbul'un en köklü doğa sporları etkinliklerinden biri haline gelen Aydos Patika Koşusu, bu yıl 15'inci kez sporcuları ve doğa tutkunlarını bir araya getirdi. Team Kronos iş birliğiyle Aydos Ormanı'nda düzenlenen organizasyonda, yüzlerce sporcu fırtına ve çamura rağmen doğaya meydan okudu.

Kartal Belediyesi'nin sporu ve sağlıklı yaşamı destekleyen geleneksel organizasyonlarından Aydos Patika Koşusu, bu yıl da adrenalin dolu anlara sahne oldu. İstanbul'un oksijen deposu Aydos Ormanı'nda gerçekleştirilen organizasyon; profesyonel sporcuları, amatör koşucuları ve doğa tutkunlarını bir kez daha aynı parkurda buluşturdu.

Doğa koşulları mücadeleyi durduramadı

Olumsuz hava koşulları, sağanak yağış ve zorlu arazi şartlarına rağmen katılımcıların motivasyonu bir an olsun eksilmedi. 800'den fazla sporcu; 5, 10, 20 ve bu yıl parkura eklenen en zorlu kademe olan 43 kilometrelik etaplarda birincilik için ter döktü. Aydos Ormanı'nın yemyeşil dokusu ve çamurlu patikaları, sporculara hem fiziksel hem de zihinsel sınırlarını zorlayan özel bir deneyim sundu.

Yarışın heyecanına Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, Belediye Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Mustafa Ağdaş, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş ortak oldu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını ileterek yarışın startını veren protokol üyeleri, tüm sporculara başarılar diledi.

Zirvenin sahiplerine kupaları verildi

Sabah 10.30'da başlayan ve 14.00'e kadar devam eden kıyasıya mücadelenin ardından kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu. Kazananlara madalya ve kupalarını Başkan Yüksel adına  Ağdaş ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Taş takdim etti.

5 km parkurda; erkeklerde Mert Taşkıran, kadınlarda Şebnem Önder birincilik kürsüsüne çıktı. 10 km parkurunu erkeklerde Mahdi Alizadeh, kadınlarda ise Gülnaz Ayar lider olarak tamamladı. 20 km parkurunda Canbolat Akbay (erkek) ve Semra Bulut (kadın) kategorilerinde en iyi dereceyi yaptı. Son olarak bu yılın en merak edilen yeni etabı olan 43 km Maraton Parkuru'nda Bilal Öztürk ve Beyza Güzel birincilik ipini göğüsleyen isimler oldu.

Ayrıca yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmelerde de ilk üç dereceye giren sporcular özel ödüllerle onurlandırıldı. Kartal Belediyesi, bu organizasyonla hem amatör sporun gelişimine katkı sağladı hem de Aydos Ormanı'nın korunması ve tanıtılması noktasında farkındalık oluşturdu.

Tüm sonuçlar ve detaylı klasman listesine, 'www.teamkronos.com/ultimate-aydos' adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da Sporcular ve Doğa Tutkunları, 15. Aydos Patika Koşusu'nda Yarıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
Filipinler’deki Mayon Yanardağı’nda patlama Binlerce kişi tahliye edildi Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
Aydın’da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu Aydın'da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu
Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı

10:18
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
10:07
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
10:02
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
09:58
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
09:26
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin’i küplere bindirdi
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin'i küplere bindirdi
09:20
İran’dan Trump’ın Özgürlük Projesi’ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 10:43:20. #7.12#
SON DAKİKA: Kartal'da Sporcular ve Doğa Tutkunları, 15. Aydos Patika Koşusu'nda Yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.