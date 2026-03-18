Kartal'da Taksiye Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
Kartal'da Taksiye Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kartal\'da Taksiye Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
18.03.2026 06:09
Kartal sahil yolunda makas atan otomobilin taksiye çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

KARTAL sahil yolunda sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, aynı yönde seyreden taksiye çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine doğru sürücüsünün makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DEE 559 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 34 TJP 66 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil ve taksi, önce bariyerlere ardından refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Araçların çarptığı ağaçlardan biri yola devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile taksi şoförü ve yanındaki yolcusu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Otomobil ve taksinin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal'da Taksiye Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

