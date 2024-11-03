Kartal\'da Trafik Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

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KARTAL'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel Güngör'e (19) otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Güngör, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sahil yolu Pendik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.T. hakimiyetindeki 34 AET 053 plakalı otomobil, ışıklarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sibel Güngöre'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Güngör, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerindeki çalışmasının ardından Sibel Güngör'ün cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.