Kartal'da trafik kazası: Sürücü kursu eğitim aracındaki bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Kartal'da trafik kazası: Sürücü kursu eğitim aracındaki bir kişi yaralandı

Kartal\'da trafik kazası: Sürücü kursu eğitim aracındaki bir kişi yaralandı

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında, Metin T. yönetimindeki kamyonet, hafif ticari araç ile sürücü kursuna ait eğitim aracına çarptı. Kazada eğitim aracındaki bir kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle oluşan trafik normale döndü.

09.05.2024 12:03
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Kartal'da meydana gelen trafik kazasında, sürücü kursu eğitim aracındaki bir kişi yaralandı.

Spor Caddesi'nde ilerleyen Metin T. yönetimindeki 34 DTK 18 plakalı kamyonet, Cengiz Topel Işıklı Kavşağı'nda 34 DK 6262 plakalı hafif ticari araç ile sürücü kursuna ait 34 RY 8470 plakalı eğitim aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonetin refüje çıkarak durabildiği kazada, eğitim aracındaki Z.D. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Spor Caddesi'nde oluşan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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