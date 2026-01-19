Kartal'da "Yarıyıl Şenliği" Renkli Etkinliklerle Başladı - Son Dakika
Kartal'da "Yarıyıl Şenliği" Renkli Etkinliklerle Başladı

19.01.2026 14:14  Güncelleme: 15:26
Kartal Belediyesi, 17 Ocak - 2 Şubat 2026 tarihleri arasında çocuklar için düzenlediği Yarıyıl Şenliği ile çeşitli tiyatro oyunları, sinema gösterimleri ve atölye programları sunuyor. Etkinlikler, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin yarıyıl tatiline giren çocuklar için 17 Ocak ile 2 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlediği "Yarıyıl Şenliği" renkli etkinliklerle başladı.

Kartal Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği yarıyıl etkinlikleri kapsamında bu yıl da çocuklar için özenle seçilmiş tiyatro oyunları, sinema gösterimleri ve çeşitli atölye programları düzenleniyor. Kültür merkezlerinin kapılarını ardına kadar açan Kartal Belediyesi, çocukları masalsı yolculuklara çıkarırken onların hayal dünyalarını geliştirmeyi ve sanatla erken yaşta buluşturmayı amaçlıyor.

Yaş gruplarına ve ilgi alanlarına göre planlanan gösterimler, sabah saatlerinden itibaren gün boyu devam ederken, ailelerin çocuklarıyla birlikte nitelikli zaman geçirmelerine de imkan sunuyor.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine verilen öneme dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Her çocuk sanatla büyüsün, her çocuk gülsün"

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, yoğun bir eğitim döneminin ardından hem dinlenebilecekleri hem de kendilerini geliştirebilecekleri bir tatil geçirmelerini önemsiyoruz. Yarıyıl Şenliği ile çocuklarımızı sanatla, atölye etkinlikleriyle buluştururken, onların keyifli ve güvenli bir ortamda vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Kartal'da her çocuk sanatla büyüsün, her çocuk gülsün istiyoruz. Tüm evlatlarımızı kültür merkezlerimizdeki bu renkli şölene davet ediyorum."

Her gün farklı etkinlik, renkli bir tatil

Yaklaşık iki hafta sürecek Yarıyıl Şenliği boyunca, her gün farklı içeriklerle çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor. Eğlenceli olduğu kadar öğretici programlardan oluşan şenlik, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Etkinlik detaylarına 'www.kartal.bel.tr' üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

