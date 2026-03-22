Kartal'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartal\'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
22.03.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, park halindeki araca çarptı; 3 kişi yaralandı.

KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarptı. Bunun üzerine çarpışmanın etkisiyle savrulan araç ise duran otobüse vurdu. Kazada yaralanan 1'i ağır 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği B.A. idaresindeki 34 BZM 91 plakalı otomobil, park halindeyken içinde bir kişinin bulunduğu 34 BPN 662 plakalı araca çarptı. Bunun üzerine çarpışmanın etkisiyle savrulan araç park halinde duran 09 FR 991 plakalı otobüse vurdu. Kazada otomobil sürücüsü B.A. araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 16:57:47. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.