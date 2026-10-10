Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı, müdahale sürüyor

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı, müdahale sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kartal'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hastanenin çatısındaki yangına müdahale ediyor.
KARTAL Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktI. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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