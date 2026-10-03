Kartal Petroliş'te 3 katlı metruk binadaki yangın siteye sıçradı, itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Kartal Petroliş'te 3 katlı metruk binadaki yangın siteye sıçradı, itfaiye söndürdü

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Kartal Petroliş Mahallesi Derinkuyu Sokak'taki 3 katlı metruk binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki siteye sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında site sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi; yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Kartal'da metruk binanın çatı katında çıkan ve bitişiğindeki siteye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Petroliş Mahallesi Derinkuyu Sokak'taki 3 katlı metruk binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler bitişikteki başka bir siteye de sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Site sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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