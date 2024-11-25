Kartal Sanat Akademisi\'nde Genç Yeteneğe Rekor Başvuru

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi tarafından kurulan Sanat Akademisi'nin müzik bölümü için düzenlenen yetenek sınavlarına, bu sene de çok sayıda kişi başvuru yaptı. Sanat Akademisi'ne olan yoğun ilginin, projenin başarısı ile doğru orantılı olduğunu belirten Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Katılım sağlayan tüm kardeşlerime başarılar diliyorum, genç sanatçılarımıza destek olmaya, onların yolunu aydınlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Kartal Belediyesi tarafından kurulan Sanat Akademisi'nin yetenek sınavlarına katılan çocuklar, uzman eğitmenler tarafından değerlendirildi. 7-15 yaş aralığındaki çocukların başvurduğu yetenek sınavlarında bu sene, yüzlerce çocuk ve genç, akademiye kabul edilebilmek için jüri üyelerine yeteneklerini sergiledi. Başarılı olan adaylar, profesyonel bir sanat eğitimi alarak geleceğin müzisyenleri arasında yer alma şansı yakalayacak. Kartal Belediyesi, Sanat Akademisi aracılığıyla bölgedeki kültür ve sanat hayatını canlandırmayı, çocuk ve gençleri sanatla buluşturarak yeteneklerini geliştirmelerini sağlamayı hedefliyor.

"Geleceğin sanatçılarına destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz"

Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nin genç sanatçılara desteğini sürdürerek, kültür ve sanatın ışığında güçlü bir nesil yetiştirmeyi amaçladığını söyledi. Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak kültür ve sanat alanında çok değerli projelere imza atıyoruz. Sanat Akademisi de bu projelerin en anlamlılarından biri. Çocuklarımızın sanatsal yeteneklerini erken yaşta fark etmeleri ve bu alanda kendilerini geliştirmeleri için sağlam bir temel oluşturmayı hedefliyoruz. Bu süreçte onların yanında olarak, geleceğin sanatçılarına destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"Gençlerimizin yolunu aydınlatmaya devam edeceğiz"

Başkan Yüksel, Belediye'nin kültür ve sanata verdiği önemin altını çizerek, "Sanat yalnızca bireyleri değil, toplumları da dönüştüren bir güç. Çocuklarımızı sanatın ışığında büyüterek onları özgüvenli, duyarlı ve yaratıcı bireyler olarak geleceğe hazırlıyoruz. Sanatla yetişen nesillerin, hem Kartal'ın hem de ülkemizin kültür sanat alanında söz sahibi olacağına inanıyorum. Bu nedenle, genç sanatçılarımıza destek olmaya, onların yolunu aydınlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sanat Akademisi'nin her geçen yıl artan ilgiyle büyüdüğünü dile getiren Başkan Gökhan Yüksel, "Her yıl sınavlara rekor başvuru alıyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. Bu ilgi, Kartal halkının sanata olan sevgisini ve güvenini gösteriyor. Sanat Akademisi'ne olan yoğun ilgi, projenin başarısı ile doğru orantılıdır. Çocuklarımızın burada aldıkları eğitimlerle büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Kartal'da kültür ve sanatın gelişimine katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.