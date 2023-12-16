 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kartal TEM Bağlantı Yolu'nda otomobil yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal TEM Bağlantı Yolu'nda otomobil yangını

Kartal TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücüler, alevleri söndürmek için müdahale etti.

16.12.2023 - 09:35,
Abone Ol

KARTAL TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangını gören sürücüler, alevleri söndürmek için seferber oldu.

Olay dün saat 15.00 sıralarında, Kartal TEM Bağlantı Yolu'nun Samandıra istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü otomobili emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Ardından da, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Durumu gören diğer araç sürücüleri de ellerindeki yangın tüpleriyle yardıma geldi. Alevler sönmeyince, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale edildi. Yangın vatandaşlar tarafıdan söndürüldü.

Kartal TEM Bağlantı Yolu\'nda otomobil yangını
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal TEM Bağlantı Yolu'nda otomobil yangını - Son Dakika


10:38
Bu ne hal Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor Bu ne hal Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20
Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03
Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55
İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
09:43
Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti
09:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi
09:14
Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu
08:35
81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı 81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı

Son Dakika
10:20 Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03 Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55 İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
09:43 Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi
09:14 Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu
08:35 81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı
08:26 Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi
08:23 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm! Meteoroloji saat verip uyardı
07:59 Oyuncu Seda Tosun ve Taner Ataş boşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 10:43:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal TEM Bağlantı Yolu'nda otomobil yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement