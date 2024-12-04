Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 70 santimetreyle Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Kartalkaya'da 70, Palandöken'de 68, Erciyes'te ve Yıldız Dağı'nda 50, Zigana'da 35, Akdağ'da 33, Çambaşı'nda 32, Ergan'da 27, Mersivan'da 26, Keltepe'de 25, Hakkari ve Yıldıztepe'de 20, Nemrut'ta 19, Hazarbaba'da 18, Ovacık'ta 17, Ilgaz'da 16, Uludağ'da 13 ve Haserek'te 10 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|04.12.2024
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|S
|-9
|-2
|Kartalkaya
|KY
|-1
|0
|Erciyes
|HKY
|-3
|2
|Keltepe
|KY
|1
|7
|Zigana
|Y
|12
|19
|Çambaşı
|ÇB
|-4
|3
|Akdağ
|ÇB
|-2
|2
|Mersivan
|PB
|-4
|2
|Ergan
|ÇB
|-7
|2
|Uludağ
|Y
|0
|1
|Yıldız Dağı
|HKY
|-7
|1
|Hazarbaba
|S
|-4
|1
|Nemrut
|PB
|-5
|0
|Ovacık
|ÇB
|-10
|2
|Ilgaz
|KY
|-2
|2
Son Dakika › Güncel › Kartalkaya'da 70 Santimetre Kar Kalınlığı - Son Dakika
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