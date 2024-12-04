Kartalkaya'da 70 Santimetre Kar Kalınlığı

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 70 santimetreyle Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Kartalkaya'da 70, Palandöken'de 68, Erciyes'te ve Yıldız Dağı'nda 50, Zigana'da 35, Akdağ'da 33, Çambaşı'nda 32, Ergan'da 27, Mersivan'da 26, Keltepe'de 25, Hakkari ve Yıldıztepe'de 20, Nemrut'ta 19, Hazarbaba'da 18, Ovacık'ta 17, Ilgaz'da 16, Uludağ'da 13 ve Haserek'te 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 04.12.2024 En düşük En yüksek Palandöken S -9 -2 Kartalkaya KY -1 0 Erciyes HKY -3 2 Keltepe KY 1 7 Zigana Y 12 19 Çambaşı ÇB -4 3 Akdağ ÇB -2 2 Mersivan PB -4 2 Ergan ÇB -7 2 Uludağ Y 0 1 Yıldız Dağı HKY -7 1 Hazarbaba S -4 1 Nemrut PB -5 0 Ovacık ÇB -10 2 Ilgaz KY -2 2 (S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağmurlu, HKY: Hafif Kar Yağışlı, KY: Kar Yağışlı) (S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağmurlu, HKY: Hafif Kar Yağışlı, KY: Kar Yağışlı)

Kaynak: AA