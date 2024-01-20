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Kartalkaya'da Sömestir Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
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Kartalkaya'da Sömestir Tatili Yoğunluğu

Bolu'da bulunan kayak merkezi Kartalkaya, sömestir tatili nedeniyle kayakseverlerin akınına uğradı. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı merkezde, pistler tamamen kullanıma hazır hale getirildi. Otellerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı ve önümüzdeki hafta yoğun bir kar yağışı bekleniyor.

Kartalkaya\'da Sömestir Tatili Yoğunluğu
20.01.2024 - 14:24,  Güncelleme: 14:26
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BOLU'da, kayak merkezi Kartalkaya, sömestir tatili nedeniyle kayak tutkunlarının akınına uğradı. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı merkezde, kayakseverler pistleri doldurdu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya, sömestir tatili nedeniyle kayakseverlerden ilgi gördü. Kayak merkezindeki oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Kartalkaya'da tüm pistler kullanıma hazır hale getirildi. Tatilin başlamasıyla kayak merkezine gelen tatilciler, karla kaplı pistlerde kayak yaptı.

'SÖMESTİR BEREKETİYLE GELDİ'

Kartalkaya'da bulunan 2 otelin genel müdürü Yusuf Avcı, sömestir tatili nedeniyle kayakseverlerin akın ettiğini belirterek, "Şu anda yarıyıl tatili yoğunluğunu yaşıyoruz. Sömestir, bereketiyle geldi. Pistlerde kar da çok iyi. Otellerin doluluk oranı yaklaşık yüzde 90 civarında. Önümüzdeki hafta yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz. Tüm pistlerimiz açık. Küçük kayakseverler için özel etkinlikler de yapıyoruz. Sömestir tatili, önceki senelere göre çok daha iyi. Vatandaşların talebi var. Önümüzdeki hafta da yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Yollarımız açık" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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