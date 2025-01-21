Kartalkaya\'daki Grand Kartal Otel\'de Yüzde 80 Doluluk

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Bolu'da yangın faciasının yaşandığı Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in yetkilisi olan Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, geçen cumartesi günü DHA'ya yaptığı açıklamada otelde yüzde 80 doluluk oranı olduğunu, yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini söylemişti.