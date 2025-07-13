MÜŞTEKİLER 14 SAAT ACILARINI ANLATTI
Kartalkaya faciası duruşmasının 6'ıncı gününde sabah saat 10.30'da müştekilerin dinlenmesiyle başlayan duruşma gece saat 00.30'da sona erdi. Müştekiler 14 saat boyunca yaşadıkları acıları anlattı. Duruşmaya pazar günü sabah saat 10.30'a kadar ara verildi.
Mutlu YUCA/BOLU
Son Dakika › Güncel › Kartalkaya Faciası Duruşmasında Müştekiler 14 Saat Konuştu - Son Dakika
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