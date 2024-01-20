 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sömestr tatili nedeniyle otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. Kar kalınlığının bir buçuk metreyi bulduğu merkezde, tatilciler keyifli anlar yaşıyor. Önümüzdeki hafta da yoğun bir kar yağışı bekleniyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi\'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu
20.01.2024 - 20:38,
Abone Ol

Kartalkaya'da, yarıyıl tatili yoğunluğu

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde oteller yüzde yüz doluluk oranına yaklaştı

BOLU - Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve kar kalınlığının bir buçuk metreyi bulduğu Kartalkaya'da, sömestr tatili nedeniyle otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı.

Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, sömestr tatili nedeniyle tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Kar kalınlığının bir buçuk metreyi bulduğu ve 75 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya'da tatilini geçiren ziyaretçiler kar üzerinde keyifli anlar yaşıyorlar. Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte otellerde yüzde 90 doluluk oranlarının yaşandığı Kartalkaya'da birkaç güne kadar yüzde yüz doluluk olması bekleniyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 2 otelin Genel Müdürü Yusuf Avcı, "Şuan da yarıyıl tatili yoğunluğunu yaşıyoruz. Sömestr, bereketiyle geldi. Pistlerde kar da çok iyi. Yaklaşık bir buçuk metrenin üzerinde kar kalınlığı var. Otellerin doluluk oranı yaklaşık yüzde 90 civarında. Önümüzdeki hafta yüzde yüze ulaşmasını bekliyoruz. Tüm pistlerimiz açık. Küçük kayakseverler için özel etkinlikler de yapıyoruz. Sömestr tatili önceki senelere göre çok daha iyi. Vatandaşların talebi var. Önümüzdeki hafta da yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Yollarımız açık" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Türkiye, Bolu, Hava Durumu, Turizm, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika


08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29
Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29
Genç kadın otel odasında ölü bulundu Genç kadın otel odasında ölü bulundu

Son Dakika
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
23:21 Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
23:13 Beşiktaş'ın hocası, Pendikspor hezimetinden kendini sorumlu tuttu
23:13 İsrail'de Netanyahu karşıtları erken seçim talebiyle gösteri düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:22:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement